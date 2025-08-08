Sky ehrt verstorbene TV-Legende bewegend: "Dieser Verlust tut weh"

Julius Schamburg 08.08.2025 • 18:57 Uhr Die Übertragung der Zweitliga-Freitagsspiele beginnt mit bewegenden Worten für die verstorbene Reporterlegende Ulli Potofski.

Leise Töne zum Auftakt des Fußball-Fernsehwochenendes: Vor Beginn der TV-Übertragung der Freitagsspiele der 2. Bundesliga hat Sky seine verstorbene Reporter-Legende Ulli Potofski geehrt.

„Es ist kein Fußballfreitag wie jeder andere, denn einer von uns fehlt“, begann Moderator Stefan Hempel seinen Auftritt im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg - nach einem Video, in dem Potofski als Pionier der Sportberichterstattung des Privatfernsehens gewürdigt wurde.

Hempel trauert um Potofski

„Ulli Potofski ist im Alter von 73 Jahren viel zu früh verstorben. Ob als Tennismoderator oder Fußballjournalist, Ulli hat das Sportfernsehen in Deutschland außerordentlich geprägt. Mutig, kreativ, verrückt, sachkundig und immer sehenswert als TV-Gesicht“, fuhr Hempel fort. Auf dem Rednerpult neben Hempel war für die Zuschauer ein gerahmtes Bild von Potofski zu sehen.

Hempel richtete dann im Namen des Sky-Teams persönliche Worte ans Publikum: „Liebevoll, entspannt und humorvoll als Mensch und Kollege. Dieser Verlust tut weh und macht uns alle sehr traurig. Aber ich weiß: Ulli hätte heute auch Fußball geschaut.

