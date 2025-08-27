TV-Schönheit taucht beim Schalke-Training auf!

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 16:10 Uhr Beim Training von Schalke 04 gibt es prominenten Besuch.

Prominenter Besuch beim Training von Schalke! Am Mittwochvormittag schaute mit Diletta Leotta eine Star-Moderatorin bei der Einheit zu.

Sie postierte sich am Rand und schaute gemeinsam mit Kaderplaner Ben Manga zu.

Schalke: Karius-Frau schaut vorbei

Dabei ist klar, weshalb die Italienerin zu Gast war. Sie ist mit Loris Karius verheiratet. Der deutsche Torhüter und die Sport-Moderatorin sind seit Juni 2024 verheiratet. Das junge Paar veröffentlichte damals wenige Stunden nach der Feier vor Traumkulisse auf der italienischen Insel Vulcano bereits erste Bilder.