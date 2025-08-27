TV-Schönheit taucht beim Schalke-Training auf!

Prominenter Besuch beim Training von Schalke! Am Mittwochvormittag schaute mit Diletta Leotta eine Star-Moderatorin bei der Einheit zu.
Star-Moderatorin bei Schalke-Training
Beim Training von Schalke 04 gibt es prominenten Besuch.
Torwart Loris Karius ist mit Diletta Leotta verheiratet
© IMAGO/Revierfoto
Sie postierte sich am Rand und schaute gemeinsam mit Kaderplaner Ben Manga zu.
Schalke: Karius-Frau schaut vorbei
Dabei ist klar, weshalb die Italienerin zu Gast war. Sie ist mit Loris Karius verheiratet. Der deutsche Torhüter und die Sport-Moderatorin sind seit Juni 2024 verheiratet. Das junge Paar veröffentlichte damals wenige Stunden nach der Feier vor Traumkulisse auf der italienischen Insel Vulcano bereits erste Bilder.
Leotta, die in Italien bei DAZN als Moderatorin im Einsatz ist und so große Bekanntheit erlangt hat, lernte Karius Ende 2022 kennen. Bereits im August 2023 kam ihr Nachwuchs zur Welt.