„Alles, was ich wollte!“ Loris Karius feiert Traumhochzeit mit TV-Star

Loris Karius feiert eine Traumhochzeit in Italien. Seine Gattin ist ein TV-Star. Das junge Paar teilt Bilder der Feier.

Loris Karius schwebt privat auf Wolke sieben. Der deutsche Torhüter von Newcastle United hat am Samstag seine Partnerin Diletta Leotta geheiratet. Das junge Paar veröffentlichte wenige Stunden nach der Feier vor Traumkulisse auf der italienischen Insel Vulcano bereits erste Bilder.

Zu sehen ist der 31-Jährige in schwarzer Hose und weißem Sakko. Er umarmt seine in ein weißes Kleid gehüllte Frau und küsst sie. Auf einem zweiten Foto hält das Duo ihre gemeinsame Tochter Aria auf den Händen.

Karius und Leotta seit 2022 ein Paar

Leotta fügte zudem eine emotionale Botschaft hinzu. Denn auf ihrem Schleier ließ sie den Spruch „Alles, was ich je wollte“ eingravieren.

Leotta, die in Italien bei DAZN als Moderatorin im Einsatz ist und so große Bekanntheit erlangt hat, lernte Karius Ende 2022 kennen. Bereits im August 2023 kam ihr Nachwuchs zur Welt.

Leotta verriet im Vorfeld der Hochzeit: „Wir werden rund 150 Personen sein, was für eine Hochzeit im Süden schon fast intim ist.“

Zu Gast waren auch Prominente wie Michelle Hunziker in Begleitung ihrer Tochter Aurora Ramazotti. Die verriet bei Instagram auch, dass bei Hunziker reichlich Tränen flossen.

Wie es bei Karius übrigens sportlich weitergeht, ist unklar. Sein vertrag in Newcastle läuft am 30. Juni aus und wird nicht verlängert. In der Gazzetta dello Sport verriet er zuletzt, dass er sich nun einen Wechsel nach Italien wünschen würde. Seine italienische Frau würde es sicher freuen.