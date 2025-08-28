Unerlaubtes Foto: Polizei ermittelt nach Transfer-Leak

SID 28.08.2025 • 18:54 Uhr Ein Transferangebot für Stürmer Martijn Kaars wird von einer E-Mail abfotografiert und verbreitet. Der 1. FC Magdeburg erstattet eine Anzeige.

Rund um den potenziellen Transfer von Martijn Kaars zum FC St. Pauli gibt es großen Wirbel – und sogar die Polizei wurde jetzt eingeschaltet. Zweitligist 1. FC Magdeburg stellte Anzeige, nachdem sensible Informationen des Deal publik geworden waren.

Auslöser war ein Foto, das auf der Plattform X kursierte: Darauf zu sehen eine private E-Mail von Sportchef Otmar Schork, die ein offizielles Angebot von St. Pauli wegen Kaars beinhaltet. Brisant: Das Bild soll durch ein Fenster des Magdeburger Büros aufgenommen worden sein – trotz heruntergelassener Jalousie.

Magdeburg beklagt massiven Schaden

In einer offiziellen Stellungnahme zeigte sich der Klub entsetzt: „Der 1. FC Magdeburg ist zutiefst empört darüber, dass ein Foto einer E-Mail ohne Einverständnis und von außen durch ein Fenster, das durch eine fast komplett heruntergelassene Jalousie verdunkelt war, angefertigt und verbreitet wurde. Hierfür gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe solcher Inhalte ausdrücklich verbieten. Aus diesem Grund haben wir bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Mit diesem Verhalten hat diejenige Person, die das Foto gemacht hat, dem FCM massiven Schaden zugefügt. Auch ist das Verhalten keineswegs im Sinne unserer treuen Fans.“

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Wir stellen uns ernsthaft die Frage, welche Formen die Effekthascherei mittlerweile angenommen hat. Offensichtlich wird bewusst in Kauf genommen, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um kurzfristige Aufmerksamkeit zu erlangen. Diese Entwicklung kritisieren wir aufs Schärfste.“

Kaars überzeugt als Leistungsträger

Nach Informationen der Bild kam das Präsidium des Vereins noch am Donnerstagabend zu einer Krisensitzung zusammen, um mögliche weitere Schritte zu beraten.

Der 24-jährige Martijn Kaars war im Sommer 2023 von Helmond Sport nach Magdeburg gewechselt und entwickelte sich sofort zum Torjäger. In 38 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

In der Zweitliga-Torschützenliste landete er mit 19 Toren nur knapp hinter Davie Selke (22). Sein Vertrag beim FCM läuft noch bis 2027.

