Aufsteiger Bielefeld springt auf Rang zwei

SID 12.09.2025 • 20:28 Uhr Mael Corboz (52.) und Joel Grodowski (62.) sorgen nach der Pause für die Entscheidung.

Aufsteiger Arminia Bielefeld hat seinen furiosen Saisonstart fortgesetzt und zumindest für eine Nacht Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Mitch Kniat gewann eine intensive Partie gegen den 1. FC Magdeburg 2:0 (0:0), es war der dritte Sieg im fünften Spiel für den Pokalfinalisten. Die Gäste müssen nach drei Niederlagen in Folge dagegen nach unten schauen.

Mael Corboz (52.) und Joel Grodowski (62.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Für Magdeburg waren es die Gegentore Nummer elf und zwölf der Saison, kein Team hat mehr Treffer kassiert.

Auf der heimischen Alm hatte die Arminia, die nach zwei Spieltagen sogar die Tabelle angeführt hatte, vor der Pause zunächst Glück. Der FCM begann mutig, gewann im Mittelfeld viele Zweikämpfe, nutzte seine wenigen Chancen aber nicht. Bielefelds Grodowski hätte das kurz vor der Pause beinahe bestraft (43.).