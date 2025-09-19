2. Bundesliga: Bielefeld verpasst Tabellenführung

SID 19.09.2025 • 20:31 Uhr Gegen eine taktisch gut eingestellte SpVgg Greuther Fürth kassiert der Aufsteiger seine zweite Saisonniederlage.

Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Der Pokalfinalist unterlag der SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt des sechsten Spieltags 1:3 (0:1) und kassierte dabei seine erst zweite Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison.

Noel Futkeu (25.), Marco John (80.) und Felix Klaus (90.+4) bescherten dem defensivstarken Kleeblatt den zweiten Auswärtssieg nacheinander, den Bielefeldern gelang durch Marius Wörl nur der zwischenzeitliche Ausgleich (50.).

Bielefelds Offensive tut sich schwer

Die bislang so offensivstarke Mannschaft von Trainer Mitch Kniat war klar überlegen, tat sich aber schwer, Lücken in der Hintermannschaft der geschickt verteidigenden Fürther zu finden.

Die taktisch gut eingestellten Franken kamen ihrerseits immer wieder zu guten Chancen, weil die Arminia defensiv bisweilen wackelig wirkte. Fast folgerichtig gelang den Gästen auch die Führung, der Schuss des starken Futkeu wurde dabei durch Bielefelds Maximilian Großer unhaltbar abgefälscht.

Fürth nutzt seine Chancen eiskalt

Bezeichnenderweise fiel der Ausgleich für die Arminia nach einem Konter - und auch der Schuss von Wörl fand nicht den direkten Weg ins Tor: Fürths Brynjar Ingi Bjarnason fälschte den Ball ins eigene Netz ab.