Endspiel für Klose?

SID 20.09.2025 • 17:12 Uhr Miroslav Klose steht beim Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg gehörig unter Druck. Kostet ihn ein alter Bekannter nun den Job?

Pokal-Aus in Illertissen, ein Punkt aus fünf Spielen und Tabellen-Schlusslicht: Miroslav Klose steckt nach dem verpatzten Saisonstart mit dem 1. FC Nürnberg tief in der Krise und muss um seine Zukunft kämpfen. Was ihm bei einer weiteren Niederlage droht, machte ihm ausgerechnet der kommende Gegner vor. Der VfL Bochum hatte am Montag Dieter Hecking freigestellt und David Siebers, 2021 einst Trainerschein-Lehrgangskollege von Klose, zum Interimscoach befördert. Nun könnte der alte Bekannte für Klose Schicksal spielen.

„Ich wünsche ihm alles Gute, persönlich und für seine Karriere - nur am Samstag habe ich etwas dagegen“, sagte Siebers vor dem brisanten Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg. Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte Klose nach der Niederlage in Karlsruhe zuletzt nur noch das Vertrauen für das als Topspiel angepriesene Krisenduell ausgesprochen. Also: „Siegen oder Fliegen“?

Ganz so einfach ist das nicht. Unter der Woche legte Chatzialexiou nämlich nach. In einem Podcast der Nürnberger Nachrichten sprach er über „Kontinuität“. Er „hoffe und wünsche“ sich, „dass Miroslav Klose noch länger bei uns Trainer bleibt.“ Aber: „Wie in der Transferperiode und bei vielen anderen Themen kann ich es natürlich nicht garantieren.“

Klose bleibt kämpferisch

Klose selbst sah sich auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellen-16. einmal mehr kritischen Fragen ausgesetzt. Reicht die Qualität? Wie lange hält die Zuversicht noch? Denkt er an einen Rücktritt? Der Weltmeister von 2014 antwortete gelassen: Er sei in seiner Karriere „durch viele Höhen und Tiefen gegangen“ und habe sich „aus vielem rausgekämpft“. Das lebe er jetzt auch als Trainer vor.

