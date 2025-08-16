Katastrophenstart! Blamables Pokal-Aus für Miroslav Klose

Julius Schamburg 16.08.2025 • 18:39 Uhr Der 1. FC Nürnberg scheitert im DFB-Pokal in der ersten Runde. Die Mannschaft von Miroslav Klose blamiert sich beim Underdog FV Illertissen. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

Der katastrophale Saisonstart vom 1. FC Nürnberg setzt sich fort! Die Mannschaft von Miroslav Klose ist in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Außenseiter FV Illertissen mit 8:9 nach Elfmeterschießen völlig überraschend ausgeschieden.

Clayton Irigoyen, Leihgabe von den Amateuren des Clubs, verwandelte den entscheidenden Elfmeter für Illertissen. In einem wahren Thriller verschossen Luka Lochoshvili und David Maboulou für den Club - Klose stand an der Seitenlinie die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Bei Illertissen verschoss lediglich Milos Cocić, ehe Irigoyen später zum Helden wurde.

Denis Milić brachte den Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung, Yannick Glessing erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (43.).

DFB-Pokal: Partie wegen Gewitter unterbrochen

Berkay Yilmaz verkürzte in der zweiten Halbzeit auf 1:2 (65.), Bayer-Leihgabe Artem Stepanov glich in der 78. Minute aus und der Ex-Illertissener Semir Telalovic sorgte vom Elfmeterpunkt für die vermeintliche Vorentscheidung (86.).

Doch Tobias Rühle rettete Illertissen mit einem Kopfballtor in die für nicht mehr möglich gehaltene Verlängerung (90.) - dort fielen keine Tore.

Zudem war die Partie von Schiedsrichter Patrick Alt in der 75. Minute wegen eines Gewitters für etwas mehr als zehn Minuten unterbrochen worden.

Nürnberg unter Klose historisch schwach

Für Nürnberg setzte es nach zwei Last-Minute-Niederlagen zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga die nächste Pleite. Auch die letzten drei Testspiele in der Saisonvorbereitung gingen allesamt verloren. Jetzt auch noch die Pleite im Pokal.

Es ist das erste Mal seit 1981, dass der 1. FC Nürnberg mit drei Pflichtspielniederlagen in eine Saison gestartet ist.