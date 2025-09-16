Dieter Hecking reagiert auf Entlassung

Dieter Hecking hat auf seine Entlassung als Trainer beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum versöhnlich reagiert und dem Klub alles Gute gewünscht.
Hecking reagiert auf Entlassung
Dieter Hecking, Ex-Trainer des VfL Bochum, drückt dem Klub auch zukünftig die Daumen.
„Der VfL wird immer einen besonderen Stellenwert für mich einnehmen, ich werde seinen Fortgang intensiv verfolgen“, schrieb der 61-Jährige auf dem X-Kanal des VfL: „Die Daumen für das Spiel am Samstag sind gedrückt. Es war mir eine Ehre.“
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Bochum trennte sich von Dufner und Hecking
Die Bochumer hatten sich als Folge der anhaltenden Talfahrt am Montag von Hecking und Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner getrennt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga liegt der VfL nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen mit drei Punkten auf Rang 16.
U19-Coach David Siebers wird bis auf Weiteres das Training übernehmen. Bochum gastiert am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) zum Kellerduell beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.