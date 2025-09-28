Nagelsmanns früherer Assistent bei Bochum im Gespräch

Julius Schamburg 28.09.2025 • 14:54 Uhr Ein prominenter Name könnte in Bochum auf Dieter Hecking folgen. Auch die Nachfolge auf der Sport-Geschäftsführer-Position soll geklärt sein.

Wird Robert Klauß neuer Trainer beim VfL Bochum?

Wie Sky berichtet, soll Klauß auf Dieter Hecking folgen, der am 15. September nach dem Personal-Beben in Bochum von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt worden war. Zuletzt hatte U19-Coach David Siebers die Leitung der Mannschaft übernommen.

Der kicker dagegen schreibt, dass ein Klauß-Engagement bei Bochum „ziemlich unwahrscheinlich“ ist. Der VfL beschäftige sich dagegen offenbar mit anderen Kandidaten.

Bochum steckt tief in der Krise

Nach der 0:1-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf belegt der Ruhrpott-Klub in der Tabelle der 2. Bundesliga mit drei Zählern den vorletzten Platz - punktgleich mit Schlusslicht 1. FC Magdeburg. Mit Klauß an der Seitenlinie soll nach dem enttäuschenden Saisonstart die Wende her.

Unter dem damaligen Sportvorstand Hecking hatte Klauß schon beim 1. FC Nürnberg als Cheftrainer gearbeitet, nun könnte ausgerechnet der 40-Jährige seinen ehemaligen Vorgesetzten beerben.

Klauß war Co-Trainer von Rangnick und Nagelsmann

Klauß stand in seiner Trainerkarriere jahrelang bei RB Leipzig an der Seitenlinie. Nach einigen Jahren bei den Jugendmannschaften arbeitete Klauß von 2018 bis 2020 erst als Co-Trainer unter Ralf Rangnick (52 Spiele) sowie unter Julian Nagelsmann (45 Spiele). Anschließend durchlief er Trainerstationen beim 1. FC Nürnberg und beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien.