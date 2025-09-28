Rummenigge hat Mitleid mit Klose

Moritz Thienen 28.09.2025 • 23:07 Uhr Miroslav Klose steckt mit dem 1. FC Nürnberg in der Krise. Weggefährte Karl-Heinz Rummenigge macht ihm bei einem TV-Auftritt Mut.

Die Krise beim 1. FC Nürnberg spitzt sich immer weiter zu - und auch ein prominenter Weggefährte leidet mit Trainer Miroslav Klose.

„Ich hoffe, dass sie in Nürnberg die Geduld mit ihm haben, weil er ein sehr guter Typ ist, zuverlässig und seriös“, erklärte der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Sonntagabend in einem TV-Auftritt bei der Sendung Blickpunkt Sport im BR.

Rummenigge über Klose: „Läuft irgendwie nicht mehr“

Rummenigge kennt Klose aus seiner Zeit als Spieler und Trainer-Lehrling bei Bayern - und hadert nun mit dem aktuellen Misserfolg des Weltmeisters von 2014. Klose habe „bei uns am Campus einen guten Job gemacht, die waren sehr erfolgreich und er hat gute Spieler rausgebracht. Jetzt läuft es irgendwie nicht mehr. Das bedauere ich wirklich sehr.“

Klose coachte von 2018 bis 2020 die U17 der Bayern, später war er ein Co-Trainer Hansi Flicks.

Rummenigge glaubt weiterhin, dass Klose das Rüstzeug für eine Karriere als Chefcoach habe: „Ich meine, er hat sehr, sehr gute Trainer gehabt, wo er lernen konnte und die Dinge jetzt sicher sehr gut einordnen kann.“ Klose spielte bei Bayern unter anderem unter der Regie von Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann und Louis van Gaal.