Trauer um ein Original der 2. Bundesliga

SPORT1 08.10.2025 • 13:40 Uhr Eintracht Braunschweig trauert um Stadionsprecher Frank Kornath. Der 65-Jährige starb am Dienstagabend plötzlich und unerwartet. Erst im vergangenen Jahr hatte er den Job nach dem Tod seines schwer erkrankten Vorgängers übernommen.

Eintracht Braunschweig trauert um seinen Stadionsprecher Frank Kornath. Der 65-Jährige ist am Dienstagabend „plötzlich und unerwartet“ verstorben, wie die Niedersachsen am Mittwochmittag mitteilten.

Kornath - seit vielen Jahrzehnten mit dem Klub verbunden - hatte erst im Sommer 2024 die Tätigkeit des Stadionsprechers in Braunschweig übernommen, nachdem Vorgänger Stefan Lindstedt im Juli 2024 im Alter von 56 Jahren nach einer schweren Krankheit verstorben war.

„Über Jahrzehnte ein Teil der Eintracht“

Kornath, der sich selbst als „bunter Hund“ umschrieben hatte, war zuletzt auch in der Unternehmenskommunikation der Stadt Gifhorn tätig und arbeitete als freier Journalist.

„Frank Kornath hat den Geist unserer Eintracht gelebt – mit Leidenschaft, mit Herz und mit einem tiefen Verantwortungsgefühl für den Verein und seine Menschen", wird Nicole Kumpis, Präsidentin des BTSV Eintracht von 1895 e.V., auf der Vereinsseite zitiert. „Sein Wirken am Stadionmikrofon, aber auch darüber hinaus, war geprägt von Begeisterung und echter Identifikation. Wir sind dankbar, dass er Teil unserer blau-gelben Familie war.“