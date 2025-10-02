2. Bundesliga heute: Hannover - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.10.2025 • 15:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 empfängt am heutigen Freitag, 17. Oktober 2025, den FC Schalke 04 in der Heinz von Heiden-Arena, Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Auf der Trainerbank der Niedersachsen sitzt Christian Titz, bei den Königsblauen verantwortet Miron Muslic den Aufschwung. Schiedsrichter Martin Petersen leitet die Partie.

Hannover - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 verbuchte aus den ersten acht Spieltagen 17 Punkte – die beste Zwischenbilanz des Klubs seit der Aufstiegssaison 2016/17. Dennoch sprang nur ein Sieg aus den vergangenen vier Begegnungen (zwei Unentschieden, eine Niederlage).

Schalke 04 reist mit 18 Zählern an, feierte zuletzt drei Zweitliga-Erfolge am Stück und erreichte damit seine zweitbeste Bilanz in dieser Liga nach 1990/91.

Auswärts gelang dem Revierklub sogar der dritte Sieg in Folge – eine Serie, die es seit dem Bundesliga-Abstieg 2023 nicht mehr gegeben hatte.

Direkter Vergleich und statistische Besonderheiten

Die Knappen sind seit drei Pflichtspielen sieglos gegen Hannover (ein Unentschieden, zwei Niederlagen) und kassierten in der vergangenen Saison zwei Niederlagen in Serie – drei Pleiten am Stück gegen 96 hat Schalke noch nie erlitten.

Während Hannover mit durchschnittlich 57,8 Prozent Ballbesitz das zweitdominanteste Team der Liga stellt, rangiert Schalke mit 44,2 Prozent auf Platz 15 dieser Kategorie und spielt die wenigsten Pässe (332 pro Partie).

Defensiv überzeugen jedoch beide: Hannover ließ ligaweit die wenigsten Schüsse zu (23), Schalke mit 25 nur geringfügig mehr und stellt gemeinsam mit Paderborn die beste Abwehr (5 Gegentore).

Schlüsselspieler, xG-Werte und Stimmen zum Saisonstart

Benjamin Källmann traf für Hannover bereits viermal – so viele Tore erzielte seit 2000 kein 96-Profi in seinen ersten acht Zweitliga-Partien, sein Schnitt liegt bei einem Tor alle 74 Minuten.

Auf der Gegenseite hinken Moussa Sylla (ein Tor bei 3,0 xG) und Hannovers Jannik Rochelt (null Tore bei 2,2 xG) ihren Expected-Goals-Werten am deutlichsten hinterher.

Ex-Schalker Bastian Oczipka lobte jüngst bei SPORT1 die Entwicklung unter Muslic: „Der Trainer tut ihnen unheimlich gut, dass sie diese Arbeiter-Mentalität wieder gefunden haben.“

Trotz lediglich zehn erzielter Treffer holte Schalke damit 18 Punkte – kein anderes Zweitliga-Team verknüpft Tore und Zähler aktuell effizienter (1,8 Punkte pro Tor).

Wird Hannover 96 gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.