2. Bundesliga

2. Bundesliga: Miroslav Klose verliert seinen Co-Trainer

Klose verliert seinen Co-Trainer

Im Trainerstab des 1. FC Nürnberg um Chefcoach Miroslav Klose gibt es eine personelle Veränderung.
Jens Bauer (r.) arbeitete beim 1. FC Nürnberg als Co-Trainer von Miroslav Klose
Jens Bauer (r.) arbeitete beim 1. FC Nürnberg als Co-Trainer von Miroslav Klose
© IMAGO/Zink
Maximilian Lotz
Im Trainerstab des 1. FC Nürnberg um Chefcoach Miroslav Klose gibt es eine personelle Veränderung.

Miroslav Kloses Assistenztrainer Jens Bauer verlässt den 1. FC Nürnberg. Das teilte der Zweitligist am Dienstag mit.

Die Entscheidung habe familiäre Gründe, wie es in dem Statement des Vereins hieß.

„Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich wünsche der Mannschaft sowie dem Trainerteam weiterhin viel Erfolg und jedem Einzelnen nur das Beste“, sagte Bauer, der gleichzeitig um Verständnis bat, „die Gründe für diese persönliche Entscheidung zu akzeptieren“.

Bauer war in seiner Rolle als Co-Trainer seit Sommer 2024 für die Franken tätig. Er hatte Klose beim Fußballlehrer-Lehrgang kennengelernt, den die beiden 2020 gemeinsam absolvierten.

Aufgaben werden im Trainerteam um Klose aufgefangen

„Seine Aufgaben innerhalb des Trainerteams werden künftig Javier Pinola, Jerome Polenz und Dominik Schmitt übernehmen“, sagte Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou.

Kloses Trainerstuhl wackelte zuletzt bedenklich. Nach dem zweiten Saisonsieg vor der Länderspielpause konnte sich der Weltmeister von 2014 aber etwas Luft verschaffen.

