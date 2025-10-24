VfL Bochum: Nächste Freistellung nach Fehlstart

SID 24.10.2025 • 17:42 Uhr Der VfL Bochum zieht weitere personelle Konsequenzen. Kadermanager wird Johannes Waigand von seinen Aufgaben entbunden.

Der krisengeplagte Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat weitere Konsequenzen innerhalb seiner sportlichen Leitung gezogen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag verkündete, wurde auch Kadermanager Johannes Waigand „mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden“.

Als Grund gab der Verein unterschiedliche „Auffassungen zur Ausrichtung der sportlichen Leitung“ an, die Vertragsauflösung folgt zum Saisonende.

VfL Bochum: Kaderplaner Waigand kam erst im Juni

„Wir danken Johannes Waigand für seine Unterstützung und wünschen ihm für die Zukunft privat und beruflich alles Gute“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. Waigand hatte das Amt des Direktor Kadermanagement erst im vergangenen Juni angetreten.