"Er ist ein spezieller Fall": Kroos rät Youngster von Bayern-Transfer ab

Kennet Eichhorn sorgt bei Hertha BSC als der wohl wertvollste Spieler der 2. Liga immer öfter für Aufsehen. Nun hat auch Felix Kroos (am Sonntag zu Gast im SPORT1 Doppelpass) den 16-Jährigen in höchsten Tönen gelobt - ihm dabei jedoch von einem voreiligen Transfer abgeraten.

“Ein Schritt zu den Bayern oder zum BVB käme in den nächsten zwei bis vier Jahren zu früh. Ich hoffe, dass er sich noch ein paar Jahre bei Hertha entwickelt. Letztlich kann man im Fußball aber nichts planen", sagte der TV-Experte im Interview mit watson.

„Das ist so schön am Fußball: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, es gibt kein Patentrezept. Und doch sollte Eichhorn, er ist mit seinen 16 Jahren schließlich ein spezieller Fall, in seinem gewohnten Umfeld bleiben. Das hat ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist.“

Kroos schwärmt von Hertha-Youngster Eichhorn

Vor knapp drei Monaten wechselte Eichhorn von Herthas U17 in den A-Kader. Insbesondere Trainer Stefan Leitl zeigte sich schon früh überzeugt von seinem aufstrebenden Talent.

Auch Kroos schwärmte von dem defensiven Mittelfeldspieler: „Wie Eichhorn spielt, finde ich bemerkenswert. Er strahlt Ruhe aus, sammelt wertvolle Erfahrungen und darf Fehler machen. Er hat die Qualität, trotzdem wird er irgendwann auch mal wieder draußen sitzen. Du musst einem so jungen Spieler hin und wieder eine Pause geben, weil es für den Kopf viel ist.“

Derzeit beträgt Eichhorns Marktwert sechs Millionen Euro, laut transfermarkt.de. Der Topwert in der 2. Bundesliga. Kroos zeigte sich allerdings überzeugt davon, dass es noch viel Luft nach oben gibt.