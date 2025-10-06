Medien: Fortuna trennt sich Thioune - Anfang soll kommen

Manfred Sedlbauer , Reinhard Franke 06.10.2025 • 09:05 Uhr Nach der Niederlage gegen Nürnberg ziehen die Düsseldorfer Konsequenzen. Der neue Trainer steht bereits in den Startlöchern.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf reagiert auf den anhaltenden Negativtrend und wird sich von Trainer Daniel Thioune trennen. Als Nachfolger steht Markus Anfang bereit. SPORT1 kann entsprechende Berichte der Rheinischen Post und Bild bestätigen.

Die Entscheidung kommt drei Tage nach dem schwachen Auftritt beim 2:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Die Fortuna war mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gegangen, nach acht Spielen stehen die Düsseldorfer aber mit lediglich zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Vor allem im heimischen Stadion enttäuschte dabei die Mannschaft unter Thioune: In vier Partien holte der Traditionsverein lediglich einen Punkt.

Anfang war zuletzt Kaiserslautern-Trainer

Thioune hatte im Februar 2022 als Nachfolger von Christian Preußer übernommen und die damals abstiegsbedrohte Fortuna anschließend souverän zum Klassenerhalt geführt.

2024 stand der heute 51-Jährige dann mit Düsseldorf nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel der Relegation beim VfL Bochum unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bundesliga, im Rückspiel scheiterte die Thioune-Elf jedoch dramatisch im Elfmeterschießen.

Anfang war zuletzt als Trainer des 1. FC Kaiserslautern tätig, wurde bei den Pfälzern in der Vorsaison jedoch nach drei Niederlagen in Folge im Kampf um den Aufstieg entlassen.

2021 war der gebürtige Kölner aufgrund einer gefälschten Angabe zu seinem Corona-Impfstatus bei Werder Bremen gefeuert und gesperrt worden. Sieben Monate später kehrte er mit seinem Engagement beim damaligen Drittligisten Dynamo Dresden in den Profifußball zurück.

