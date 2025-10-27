Nach Würgegriff-Eklat: DFB gibt Sperre bekannt

SID 27.10.2025 • 16:10 Uhr Braunschweigs Erencan Yardimci sieht nach einem Würgegriff die Rote Karte. Der DFB gibt die Dauer der Sperre bekannt.

Nach seinem Ausraster im Niedersachsenderby gegen Hannover 96 ist Erencan Yardimci, Profi des Zweitligisten Eintracht Braunschweig, für drei Spiele gesperrt worden. Dieses Strafmaß des Sportgerichtes teilte der Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Braunschweig und Yardimci haben dem Urteil zugestimmt, wodurch es rechtskräftig ist.

Der Stürmer hatte am Sonntag seinen Gegenspieler mit beiden Händen am Hals gepackt und dafür bereits in der 20. Minute die Rote Karte gesehen.

Das DFB-Sportgericht wertete dies als „Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung“. In Unterzahl war Braunschweig beim 0:3 (0:2) chancenlos.