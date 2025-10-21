Weltmeister von 2014 über Schalke: "Da entwickelt sich was"

Martin Hoffmann 21.10.2025 • 08:06 Uhr Ex-Kapitän Benedikt Höwedes ist schwer angetan vom sportlichen Aufschwung des FC Schalke 04. Er hat das Gefühl, dass sich unter Trainer Miron Muslic „etwas entwickelt“.

Der FC Schalke 04 ist im Aufwind – und auch ein Weltmeister von 2014 ist schwer angetan!

Im Gespräch mit SPORT1 hat sich Vereinslegende Benedikt Höwedes über den sportlichen Höhenflug seines Herzensklubs begeistert gezeigt.

Höwedes über Schalke: „Da entwickelt sich was“

„Es läuft doch! Endlich mal wieder oben in der Tabelle der 2. Liga“, frohlockte der 37-Jährige am Rande der Icon League in Düsseldorf, wo er Teil der Führungscrew des Teams von One Football ist: „Es gibt allen wieder das Gefühl, dass sich da was entwickelt, dass da was zusammenwächst. Das gibt mir gute Vibes.“

Unter dem neuen Coach Miron Muslic hat Schalke in dieser Saison sieben Siege in neun Spielen gefeiert und ist hinter dem Überraschungsteam Elversberg Tabellenzweiter.

Abwehrmann Höwedes war zwischen 2001 und 2018 für Schalke aktiv, stieg vom Jugendspieler zum Kapitän der Profis auf, holte mit S04 2011 den DFB-Pokal und den Supercup.