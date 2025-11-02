2. Bundesliga: Das Feuer auf Schalke wurde wieder entfacht

Johannes Vehren 07.11.2025 • 18:49 Uhr Der FC Schalke 04 gehört wieder zur Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Unter dem neuen Trainer Miron Muslic ist der Turnaround gelungen. Ex-Schalker Daniel Caligiuri und S04-Fan sowie Influencer Gamerbrother sprechen über den Aufschwung des Traditionsklubs.

Er kam, analysierte und brachte den Erfolg zurück: Trainer Miron Muslic hat aus der Mannschaft des FC Schalke 04 nach neun Spieltagen ein Topteam der 2. Bundesliga geformt. Aktuell sind die Königsblauen Tabellenzweiter und haben schon genauso viele Punkte eingefahren wie nach 21 Partien der vergangenen Saison.

Für den geglückten Turnaround ist der neue Coach ein großer Faktor. Er reißt mit seiner Art nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Schalker Umfeld mit. Nach so kurzer Zeit ist der Bosnier schon in den Herzen aller Fans des Klubs.

„Das zeichnet Schalke im Moment aus“

„Unter Muslic ist das Feuer wieder zurück“, betont Ex-Schalke-Profi Daniel Caligiuri im Gespräch mit SPORT1 und fügt hinzu: „Es ist nicht leicht, auf Schalke Trainer zu sein - vor allem als neuer Coach. Aber er hat die Spieler gepackt und sie gehen für ihn durchs Feuer.“

Seiner Meinung nach hat es der 43-Jährige geschafft, dass alle Akteure an einem Strang ziehen und ihm folgen. „Selbst die Spieler, die nicht so viele Einsatzminuten bekommen, sind voll da und das zeichnet Schalke im Moment aus“, meint Caligiuri, der im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat und derzeit in der Icon League (Die ganze Saison live bei SPORT1) für das Team „The Pack“ spielt.

Muslic formt Schalke zur besten Defensive

„In der 2. Liga ist viel von der Tagesform abhängig, und die Königsdisziplin ist es, drei oder vier Spiele in Folge konstant zu punkten. Das hat Schalke geschafft, und dann ist es auch der Effekt einer Welle, auf der man mitreitet, dass Spiele mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gewonnen werden“, erklärt Influencer „Gamerbrother“ alias Simon Schildgen SPORT1. Der 28-Jährige ist großer Schalke-Fan, kennt einige S04-Spieler persönlich und kann das Schalker Umfeld sehr gut einschätzen.

Er betonte, dass es aktuell eine sehr schöne Momentaufnahme sei und richtig gut aussehe, was Muslic und Sportvorstand Frank Baumann seit dem vergangenen Sommer verändert hätten. „Muslic hat angekündigt, die Defensive stabilisieren zu wollen und hat aus der drittschlechtesten die beste der Liga gemacht“, lobt Schildgen.

Schalke-Fans machen „Riesenunterschied“

Der Influencer fügt hinzu, dass Baumann „mit jedem Transfer voll ins Schwarze getroffen hat. Seine ruhige und sachliche Arbeit ist ein guter Kontrast zu Miron Muslic, der immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Das scheint dem Verein richtig gutzutun“. Dennoch mahnt er: „In der Berichterstattung geht es mir zu sehr in Richtung Heiligsprechung.“

Für Caligiuri sind auch die Schalke-Fans ein „ganz großer Faktor“, denn sie würden in der 2. Liga einen „Riesenunterschied“ machen. Der 37-Jährige ist mit den Königsblauen im Jahr 2018 Vizemeister geworden und weiß daher ganz genau, welche zusätzlichen Kräfte die S04-Anhänger bei den Spielern auslösen können. „Sie pushen die Mannschaft - egal in welcher Situation sie ist. Aktuell macht es mit den Fans im Rücken doppelt so viel Spaß, weil sie wie der 12. Mann sind“, meint der Deutsch-Italiener.

Zwei Niederlagen in Folge

Grund zur Sorge sieht Caligiuri aber nicht. „Ich glaube, dass die Niederlagen nicht viel mit der Mannschaft machen“, ist er sich sicher: „Niederlagen gehören zu einer Entwicklung dazu. Einmal hinfallen und dann wieder aufstehen. Sie werden in der kommenden Partie zu Hause wieder eine Reaktion zeigen.“

Hinzu kommt laut Schildgen der Vorteil gegenüber der vergangenen Saison, dass Schalke einen guten Saisonstart im Rücken habe und nicht direkt Druck auf der Situation sei. „Man weiß jetzt, dass es in dieser Konstellation mit Kader, Trainer und Vereinsführung funktionieren kann. Dadurch wird es automatisch im und um den Verein herum ruhiger werden, weil man ein gesundes Fundament hat und nicht alles nach ein, zwei Niederlagen infrage stellt“, erklärte er.

Karius „bringt dem Verein Glamour“

Für beide ist Schalkes Nummer eins, Loris Karius, ein wichtiger Faktor des Aufschwungs sowie der wenigen Gegentreffer. Schließlich musste der 32-Jährige erst siebenmal hinter sich greifen - Bestwert in der 2. Liga. Sowohl Caligiuri als auch Schildgen kennen den Keeper persönlich, weshalb es sie umso mehr freut, dass er nach vielen schwierigen Jahren nun auf Schalke einen neuen Frühling erlebt.

„Er ist für mich – zusammen mit Tjark Ernst (Hertha BSC, Anm. d. Red.) - der beste Torwart der Liga“, betont Schildgen und ergänzt: „Er hat eine unfassbare Ausstrahlung, ist stark auf der Linie und hat eine gute Strafraumbeherrschung. Außerdem bringt er dem Verein ein bisschen Glamour, weil er einfach ein Top-Star ist.“

Schildgen erstaunt, dass die Verpflichtung funktioniert hat, denn „eigentlich wäre das ein typischer Schalke-Transfer gewesen, der mit Ansage scheitert - und am Ende gibt es noch einen Rechtsstreit zwischen Spieler und Verein.“

„Er hat richtig Bock auf Schalke“

Auch Caligiuri findet ausschließlich lobende Worte für Karius: „Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein starker Torwart ist.“ Dennoch sei es keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass der 32-Jährige die Aufgabe beim Zweitligisten so annimmt.

„Der Spieler entscheidet immer selbst, wie er mit der Situation umgeht und wie er sich fühlt. Er hat sich 100 Prozent darauf vorbereitet und richtig Bock auf Schalke. Wenn er fit bleibt, ist er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Schalke“, erklärte der Ex-Profi.