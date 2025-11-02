2. Bundesliga: Klaffende Wunde! Horror-Verletzung bei Braunschweig-Profi

Moritz Thienen 29.11.2025 • 14:14 Uhr Das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern wird von einer schweren Verletzung überschattet. Florian Flick muss vom Platz getragen werden.

Bittere Szene für Eintracht Braunschweig! Florian Flick hat sich beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (JETZT im LIVETICKER) wohl schwer verletzt.

Der Mittelfeldspieler kollidierte kurz vor der Halbzeit bei einer Grätsche unglücklich mit Lauterns Leon Robinson, der ihn dabei mit den Stollen am Knie traf. An Flicks Knie klaffte sofort eine große Fleischwunde. Der 25-Jährige schlug direkt die Hände vor dem Gesicht zusammen und zeigte an, dass er medizinische Hilfe brauche.

Der Sky-Kommentator Dominik Müller reagierte bestürzt: „Das sah ganz, ganz schlimm aus“,

2. Bundesliga: Flick muss mit Trage vom Platz getragen werden

Das Spiel war für Mittelfeldspieler Flick anschließend vorbei. Er wurde unter großem Applaus der Fans mit einer Trage vom Platz getragen.

Sportlich lief es für seine Braunschweiger bis dahin voll nach Plan. Nach einem Treffer von Max Marie führt der BTSV zur Halbzeit mit 1:0.