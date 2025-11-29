Lautern chancenlos: Lieberknecht verliert beim Ex-Verein

SID 29.11.2025 • 15:03 Uhr Die Pfälzer spielen beim Kellerkind schwach - und erhalten die Quittung.

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Trainer Torsten Lieberknecht verlor mit seiner Elf bei seinem früheren Verein Eintracht Braunschweig völlig verdient mit 0:2 (0:1) und hat damit nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Pfälzer lediglich einen Sieg.

Max Marie (34.) und Erencan Yardimci (49.) trafen für die Eintracht, die im Kampf um den Klassenerhalt nach vier Niederlagen in Serie mal wieder einen Dreier holen konnte.

Für die Elf von Heiner Backhaus war es der vierte Heimsieg nacheinander gegen Kaiserslautern, bei besserer Chancenverwertung hätte dieser auch deutlicher ausfallen können.

2. Bundesliga: Schlimme Flick-Verletzung überschattet Sieg

Nach ausgeglichener Anfangsphase vor 20.848 Zuschauern hatte Naatan Skyttä (19.) für den FCK die erste Chance des Spiels - doch von da an spielte erstmal nur noch Braunschweig. Florian Flick (22.) ließ noch eine Großchance liegen, ehe Marie einen Flachpass in den Rückraum des starken Christian Joe Conteh einschob. In der Folge scheiterten Leon Bell Bell (37.), Johan Gomez (41.) und Conteh (45.+8) bei Großchancen an Julian Krahl.