2. Bundesliga: Schalke meldet sich zurück

Maximilian Lotz 08.11.2025 • 14:58 Uhr Der FC Schalke 04 setzt im Topspiel der 2. Bundesliga gegen die SV Elversberg ein Zeichen im Aufstiegsrennen.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Erfolgsspur und grüßt mindestens für eine Nacht wieder von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Im Topspiel gegen die SV Elversberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Miron Muslic dank eines Blitzstarts mit 1:0 (1:0) durch.

Nach dem krachenden Aus im DFB-Pokal in Darmstadt (0:4) und der anschließenden Pleite in der Liga beim Karlsruher SC (1:2) meldeten sich die Schalker nun wieder zurück an der Spitze. Der bisherige Tabellenführer SC Paderborn kann am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr im LIVETICKER) allerdings wieder kontern.

Für Muslic war es „vielleicht mit der schönste Sieg in den letzten fünf Monaten“, wie er am Sky-Mikrofon mit Verweis auf die bis zu elf Ausfälle festhielt: „Aber wie in den letzten fünf Monaten haben wir jede Herausforderung angenommen. Wir mussten schon leiden, aber jeder ist bereit zu leiden.“

Muslic: „Das ist das neue Schalke“

Man habe in den vergangenen Monaten nie gejammert, ergänzte Muslic: „Das ist das neue Schalke: Herausforderungen annehmen, Mann stehen, rausgehen, alles raushauen!“

Hasan Kurucay (4.) brachte die Königsblauen in der Anfangsphase in Führung. Mit leidenschaftlichem Einsatz brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung auch über die zehnminütige Nachspielzeit hinweg ins Ziel.

Für Elversbergs Kapitän Lukas Pinckert wäre ein Unentschieden verdient gewesen. „Schalke macht es super diese Saison, sie ziehen ihren Plan durch. Uns hat am Ende ein bisschen das Glück gefehlt“, sagte Pinckert bei Sky. Schalke habe mit seinen „Leuchttürmen da hinten alles wegverteidigt“.

Schalke-Youngster feiert Startelf-Debüt

Bei Schalke feierte der 17 Jahre alte Mike Wallentowitz sein Startelf-Debüt. Trainer Miron Muslic sagte vor dem Anpfiff bei Sky: „Ein Teil der Schalke-DNA ist aggressiv, intensiv und vor allem mutig. Und er wird sich nichts scheißen.“

Gesagt, getan: Der Youngster, der zuvor bei zwei Kurzeinsätzen nur insgesamt sechs Zweitliga-Minuten gesammelt hatte, legte einen unbekümmerten Auftritt hin. Dem frühen Führungstor ging ein langer Einwurf von Wallentowitz voraus, später verpasste er ein Hackentor (38.).

Die Gastgeber erwischten vor 61.818 Zuschauern einen Traumstart. Defensivspieler Kurucay traf in bester Mittelstürmermanier. Schalke blieb auch danach am Drücker, ein Schuss von Kapitän Kenan Karaman verfehlte sein Ziel aber knapp (22.).

Kaum klare Chancen

Elversberg war zwar bemüht und zeigte ordentliche Anlagen, es mangelte gegen die gute Schalker Defensive aber an der nötigen Durchschlagskraft.

Auch nach dem Wechsel blieben klare Chancen Mangelware. Der Schalker Finn Porath scheiterte mit seinem Abschluss an Torhüter Nicolas Kristof (61.). Ansonsten verteidigten die Gastgeber sehr aufmerksam und ließen kaum etwas zu.

