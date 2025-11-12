"Dem Tod relativ nahe": Kind spricht über Herz-Probleme

SID 12.11.2025 • 10:37 Uhr Martin Kind hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Operationen an Rücken und Herz hat er nach eigener Aussage gut überstanden.

„Eigentlich war ich ja schon tot“: Nach dem Comeback in der Arena hat Aufsichtsrats-Boss Martin Kind vom Zweitligisten Hannover 96 offen seine schweren gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Monate gesprochen.

Vor allem lobte der 81-Jährige die Arbeit der Ärzte. „Was die gemacht haben und was da heute medizinisch alles möglich ist, das ist unglaublich, einfach ausgezeichnet“, sagte Kind der Neuen Presse.

Drei Eingriffe am Rücken und eine Herz-OP, bei der ihm vier Bypässe gesetzt worden sind, hatte der 96-Hauptgesellschafter über sich ergehen lassen müssen. „Die vier Operationen waren schon eine Herausforderung“, sagte Kind der Bild-Zeitung: „Wichtig sind aber die Ergebnisse der Operationen, denn die waren erfolgreich.“

Kind kehrt in die Arena zurück