Derby ohne Schenk: Preußen-Stammkeeper gesperrt

SID 24.11.2025 • 17:32 Uhr Torhüter Johannes Schenk von Preußen Münster wird für zwei Spiele gesperrt. Der Keeper hatte Schalkes Moussa Sylla vor seinem Strafraum unsanft gestoppt.

Fußball-Zweitligist Preußen Münster muss in den kommenden beiden Ligaspielen ohne Stammtorhüter Johannes Schenk auskommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, wurde der 22-Jährige vom DFB-Sportgericht wegen „unsportlichen Verhaltens“ für diese Dauer gesperrt.

Das Urteil ist rechtskräftig. Schenk steht dem Tabellenzwölften damit im Derby bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr) und im Heimspiel gegen Hannover 96 am 5. Dezember (18.30 Uhr) nicht zur Verfügung.