Erkannt? Ex-Kultprofi zieht in Lautern alle Blicke auf sich

SPORT1 23.11.2025 • 15:51 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen Holstein Kiel. Ein ehemaliger Lautrer sorgt in der TV-Übertragung für einen echten Hingucker.

Ikonischer Auftritt von Mohamadou „Mo“ Idrissou! Der Kameruner sorgte beim 4:1-Sieg seines Ex-Vereins Kaiserslautern gegen Holstein im Rahmen der Sky-Übertragung für einen echten Hingucker.

Im knallroten Anzug, gepaart mit farblich passendem Hut und Fliege, erschien der 45-Jährige zum Interview mit Moderator Stefan Hempel und Experte Torsten Mattuschka. Eine dunkle Sonnenbrille rundete den Look ab.

„Passend zum 1. FC Kaiserslautern in Rot: Sen-sa-tionell“, bewertete Hempel das Outfit. Mattuschka bezeichnete Idrissou als „Modezar“. Dieser freute sich über die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Wir sind hier am Betze, das war wirklich das Beste meiner Karriere.“

Auch in den sozialen Medien kam der Look offenbar gut an. „Idrissou einfach Legende“, schrieb ein User bei X zum Beispiel.

Idrissou arbeitet heute in der Modebranche

Idrissou, der für den FCK in 70 Pflichtspielen 34 Tore erzielte, fällt nicht zum ersten Mal durch seine Erscheinung auf. Im März besuchte er seinen ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach und schlug dort ebenfalls mit Anzug und Hut auf.

Denn: Nach dem Karriereende schlug Idrissou einen neuen Weg ein und beschäftigte sich intensiver mit dem Thema Mode, wo er heute tätig ist.