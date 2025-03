Erkennen Sie diesen Bundesliga-Star?

Mit einem knappen 1:0-Sieg über RB Leipzig kletterte Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag auf den fünften Tabellenplatz und stellte den Anschluss an die Champions-League-Plätze her. Auf den Tribünen tummelte sich dabei ein Ex-Gladbacher, der kaum wiederzuerkennen war.