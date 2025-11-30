"Vollkatastrophe": Rassismus-Vorfall bei Dynamo-Sieg

Moritz Pleßmann 30.11.2025 • 17:07 Uhr Der Heimsieg von Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf wird spät überschattet. Neben der Verletzung von Lennart Grill soll es eine rassistische Beleidigung gegeben haben.

Unwürdiges Ende in Dresden! Beim 2:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf soll es in der Nachspielzeit zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber eines Düsseldorfer Spielers gekommen sein.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm berichtete nach dem Spiel bei Sky von dem Vorfall und sagte, die Beleidigung sei von einem Zuschauer gekommen.

Sky-Experte deutlich: „Das ist eine Vollkatastrophe“

Moderatorin Nele Schenker fragte nach, um welchen Spieler es sich handle: „Das weiß ich nicht genau. Ich habe nur vom Schiedsrichter die Information bekommen. Das ist ein Thema, was einfach nicht hierhergehört“, sagte Stamm daraufhin.

Auch Experte Torsten Mattuschka ordnete die Situation deutlich ein: „Das ist eine absolute Vollkatastrophe, dass wir immer wieder darüber sprechen müssen. Ich hoffe, dass die Leute drumherum was gesagt haben, damit der, wer auch immer es war, bestraft wird.“

Beleidigung offenbar gegen Iyoha

Einem Bericht der Bild zufolge handelte es sich um Düsseldorfs Emmanuel Iyoha, der kurz vor Spielende rassistisch beleidigt wurde. Iyoha habe umgehend Schiedsrichter Lukas Benen informiert, der den Vorfall im Spielberichtsbogen vermerkt haben soll.

Die Sachsen positionierten sich nach dem Spiel klar und deutlich: „LOVE DYNAMO - HATE RACISM!“, schrieben sie in einem Beitrag auf X, in dem zusätzlich Stamm zitiert wurde: „Das macht sprachlos und ich bitte diese Leute nicht mehr herzukommen, denn sowas hat im Fußball nichts verloren.“

Grill wohl schwer verletzt

Doch der Vorfall war nicht das einzige, was dem Dynamo-Sieg einen bitteren Beigeschmack zufügte. Torhüter Lennart Grill verletzte sich ohne Fremdeinwirkung wohl schwer am Knie und musste mit der Trage vom Feld gebracht werden.