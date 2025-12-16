Marktwert-Explosion bei Herthas Eichhorn

SID 16.12.2025 • 13:13 Uhr Top-Talent Kennet Eichhorn sorgt bei Hertha BSC für Aufsehen. Das spiegelt sich auch im Marktwert des 16-Jährigen wieder.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC setzt bei Top-Talent Kennet Eichhorn weiter auf eine behutsame Entwicklung und will den Hype um dem 16-Jährigen nicht überbewerten.

„Er hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen, ist wichtige erste Schritte im Profifußball gegangen, weil er sehr fokussiert gearbeitet und trainiert hat“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber im Transfermarkt-Gespräch: „Dadurch hat er sich sehr viel Spielzeit erarbeitet und verdient. Entscheidend wird sein, dass wir gemeinsam mit Ruhe und Augenmaß weiter an seiner Entwicklung arbeiten.“

Eichhorn - Jahrgang 2009 - ist seit August der jüngste Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga. Im Dezember stieg er im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) mit seinem ersten Profitor zum zwischenzeitlichen 3:0 zum jüngsten Torschützen im DFB-Pokal auf.

Längst sollen zahlreiche Spitzenvereine an dem Mittelfeld-Talent interessiert sein. Sein Marktwert wird von der Plattform transfermarkt.de künftig auf 20 Millionen Euro taxiert - nie war ein Spieler im Unterhaus wertvoller.

2. Bundesliga: Hertha mit klarem Plan für Eichhorn

„Für uns steht bei Kennet Eichhorn – wie bei all unseren Talenten – nicht eine Zahl im Vordergrund, sondern seine kontinuierliche sportliche Entwicklung“, sagte Weber.

Man habe für Eichhorn einen klaren, realistischen Entwicklungsplan, der in enger Abstimmung mit dem Spieler und dessen Umfeld entstanden sei.