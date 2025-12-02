Newsticker
DFB-Pokal: Hertha-Juwel schreibt Geschichte

Hertha-Juwel schreibt Geschichte

Hertha-Talent Kennet Eichhorn erzielt beim Kantersieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern sein erstes Pflichtspieltor und schreibt damit Geschichte.
Die Hertha hat in die Spur gefunden in der 2. Bundesliga. Nun soll die Serie auch im DFB-Pokal fortgesetzt werden, denn die Sehnsucht, in diesem Wettbewerb etwas zu erreichen, ist groß.
Hertha-Talent Kennet Eichhorn erzielt beim Kantersieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern sein erstes Pflichtspieltor und schreibt damit Geschichte.

Hertha-Juwel Kennet Eichhorn hat Geschichte geschrieben. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte beim deutlichen Pokal-Erfolg im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) die zwischenzeitliche 3:0-Führung für die Alte Dame und ist damit der jüngste Torschütze des Wettbewerbs (16 Jahre, vier Monate und fünf Tage), seit dieser den Namen „DFB-Pokal“ trägt.

Allein Ernst Ocwirk - damals in Diensten des Floridsdorfer AC - war bei seinem Tor jünger (16 Jahre, zwei Monate und zehn Tage), doch wurde der Wettbewerb im Mai 1942 unter dem Namen „Tschammerpokal“ ausgetragen (benannt nach dem NS-Sportfunktionär Hans von Tschammer und Osten). Erst 1952 folgte die Umbenennung in „DFB-Pokal“, nachdem der Wettbewerb seit 1943 geruht hatte.

DFB-Pokal: Kennet Eichhorn bricht Bellingham-Rekord

Eichhorn löst damit Jude Bellingham ab (17 Jahre, zwei Monate und 16 Tage), der im September 2020 beim MSV Duisburg traf.

Eichhorn kommt aus der Jugend von Hertha BSC, seit dem vergangenen Sommer spielt er bei den Profis. In dieser Saison kommt er auf elf Pflichtspiele. Der Treffer gegen Kaiserslautern war der erste Pflichtspieltreffer seiner Karriere.

