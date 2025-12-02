DFB-Pokal: Hertha-Juwel schreibt Geschichte

Christopher Mallmann 02.12.2025 • 19:52 Uhr Hertha-Talent Kennet Eichhorn erzielt beim Kantersieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern sein erstes Pflichtspieltor und schreibt damit Geschichte.

Hertha-Juwel Kennet Eichhorn hat Geschichte geschrieben. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte beim deutlichen Pokal-Erfolg im Achtelfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (6:1) die zwischenzeitliche 3:0-Führung für die Alte Dame und ist damit der jüngste Torschütze des Wettbewerbs (16 Jahre, vier Monate und fünf Tage), seit dieser den Namen „DFB-Pokal“ trägt.

Allein Ernst Ocwirk - damals in Diensten des Floridsdorfer AC - war bei seinem Tor jünger (16 Jahre, zwei Monate und zehn Tage), doch wurde der Wettbewerb im Mai 1942 unter dem Namen „Tschammerpokal“ ausgetragen (benannt nach dem NS-Sportfunktionär Hans von Tschammer und Osten). Erst 1952 folgte die Umbenennung in „DFB-Pokal“, nachdem der Wettbewerb seit 1943 geruht hatte.

DFB-Pokal: Kennet Eichhorn bricht Bellingham-Rekord

Eichhorn löst damit Jude Bellingham ab (17 Jahre, zwei Monate und 16 Tage), der im September 2020 beim MSV Duisburg traf.