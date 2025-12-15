Newsticker
2. Bundesliga>

Nächstes Fortuna-Beben: Mislintat greift direkt durch!

Mislintat greift direkt durch!

Fortuna Düsseldorf trennt sich von seinem Sportdirektor Christian Weber. Damit steht die nächste Entlassung beim abstiegsbedrohten Zweitligisten fest.
Sven Mislintat ist der neue Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf
Sven Mislintat ist der neue Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf
© IMAGO/DeFodi
SPORT1
Fortuna Düsseldorf trennt sich von seinem Sportdirektor Christian Weber. Damit steht die nächste Entlassung beim abstiegsbedrohten Zweitligisten fest.

Großreinemachen beim krisengeschüttelten Traditionsverein Fortuna Düsseldorf! Der abstiegsbedrohte Zweitligist hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportdirektor Christian Weber getrennt.

„Wir wollen im sportlichen Bereich und in der Kaderplanung neue Wege gehen und in dieser schwierigen Phase einen Kurswechsel einleiten“, sagte der neue Sportvorstand Sven Mislintat, der erst seit diesem Montag im Amt ist und auf Klaus Allofs folgt. Die Vereinslegende musste am Sonntag nach dem 0:1 bei der SV Elversberg ihren Posten räumen.

„Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz“, fügte Mislintat hinzu. „Die Position des Sportdirektors wird bis auf weiteres nicht eins zu eins nachbesetzt.“

Düsseldorf trennt sich von Sportdirektor Weber

Allofs hatte den ehemaligen Chef-Scout Weber Anfang 2022 zum Sportdirektor ernannt. Nach einem schwachen Transfersommer und dem Absturz auf Platz 17 in der Tabelle sind die bisherigen Fortuna-Macher nun Geschichte.

„Die gesamte Fortuna-Familie ist Christian Weber sehr dankbar für sein langjähriges Engagement für unseren Verein“, schreibt der Zweitligist auf Instagram. „Als Spieler, Scout und Sportdirektor hat er sich mit Fachwissen und Leidenschaft für die Fortuna eingesetzt, die er nach so langer Zeit tief im Herzen trägt. Wir wünschen Chris für die Zukunft alles Gute.“

Zudem wurde eine weitere Entscheidung getroffen: Tino Polster, der Leiter Sportkommunikation, darf bis Saisonende weitermachen, ehe er sich mit auslaufendem Vertrag am Ende der Saison in den Ruhestand verabschieden wird.

Ungewiss ist noch die Zukunft von Trainer Markus Anfang, der Anfang Oktober Daniel Thioune beerbt hatte, aber sieben von neun Partien verloren hat.

