2. Bundesliga: Wilder Schlagabtausch! Hertha BSC verspielt zwei Führungen

SID 12.12.2025 • 20:27 Uhr Fabian Reese und Luca Schuler treffen, doch die Hertha BSC lässt sich den Sieg aus der Hand nehmen. Fürth jubelt nach einem wilden Schlagabtausch.

Kapitän Fabian Reese (33.) und Luca Schuler (36./62.) erzielten die Treffer für die Alte Dame, die nach einem verpatzten Saisonstart zuletzt nach oben geklettert war. Den abstiegsgefährdeten Fürthern gelang bei der Heimpremiere des neuen Trainers Heiko Vogel aber zweimal der Ausgleich durch Branimir Hrgota (42.) und Felix Klaus (58.) sowie Dennis Srbeny (81.).

Hertha BSC: Reese-Treffer zurückgenommen

Schon bei Vogels Debüt hatte sich Fürth im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg (2:2) zweimal nach einem Rückstand zurückgekämpft. Und auch am Freitagabend liefen die Gastgeber hinterher. Die Herthaner, die zuletzt gegen Magdeburg verloren hatten (0:2), belohnten sich zunächst für einen guten Auftritt.

Reese, dessen erster Treffer nach einer Abseitsposition zurückgenommen wurde (26.), traf zur verdienten Führung ins Eck. Schuler drückte den Ball wenig später abermals über die Linie, Fürths Abwehr hatte dabei geschlafen. Das Anschlusstor durch Hrgota fiel beinahe aus dem Nichts.

In der zweiten Halbzeit ließ Klaus (51.) zunächst eine Riesenchance liegen, ehe er nach einer Hrgota-Flanke den Ausgleich erzielte. Das Team von Leitl, der von 2019 bis 2022 Cheftrainer in Fürth war, antwortete umgehend: Einmal mehr Schuler schob den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.