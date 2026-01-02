2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.01.2026 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend empfängt Fortuna Düsseldorf den DSC Arminia Bielefeld um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena zum Auftakt der Rückrunde der 2. Bundesliga. Die Rheinländer gehen mit Coach Markus Anfang ins Duell, bei den Ostwestfalen steht Michél Kniat an der Seitenlinie.

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Alt. Für die Gastgeber ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. In den vergangenen drei Zweitliga-Spielzeiten hat Düsseldorf dieses Auftaktmatch nie verloren (ein Sieg, zwei Unentschieden).

Fortuna Düsseldorf verlor auf Profiebene erst eine von 17 Heimpartien gegen Arminia Bielefeld (13 Siege, drei Unentschieden). Die einzige Niederlage datiert aus dem Mai 1997. Seit der Jahrtausendwende fanden alle sieben Heimduelle in der 2. Liga statt und endeten jeweils mit einem Düsseldorfer Erfolg, oft sogar deutlich: Die letzten drei Heimspiele gegen die Arminia wurden mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen.

Ein erneuter Sieg würde den Vereinsrekord von acht Heimerfolgen nacheinander gegen denselben Gegner einstellen (zuletzt gegen Dortmund von 1972 bis 1980 und gegen Stuttgart von 1971 bis 1981). In vier der vergangenen sechs Heimspiele gegen Bielefeld blieb die Null für die Gäste stehen, obwohl die Fortuna seit acht Heimspielen nicht mehr ohne Gegentor geblieben ist.

Düsseldorfer Formkurve, Sperre von Daland und Hoffnungsträger Itten

Mit 17 Punkten aus 17 Spielen absolvierte Düsseldorf die drittschwächste Zweitliga-Hinrunde seiner Vereinsgeschichte. Die Offensive traf nur 15-mal, was den Tiefstwert in der Liga darstellt. Dennoch beendete die Mannschaft vor der Pause eine Serie von drei Niederlagen mit einem Sieg und gewann zwei der letzten drei Heimspiele. Nun muss Anfang aber auf seinen Abwehrchef Jesper Daland verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre ausfällt. Seit seinem Debüt am 5. Spieltag verzeichnete Daland mit 120 Minuten die meiste Einsatzzeit aller Düsseldorfer Feldspieler und brachte 89 Prozent seiner Pässe an den Mann.

Hoffnung weckt Angreifer Cédric Itten. Immer wenn der Schweizer im eigenen Stadion traf, gewann die Fortuna zuletzt zweimal. Zudem sammelte Florent Muslija gegen Fürth (ein Tor, ein Assist) genauso viele Scorerpunkte wie in seinen ersten 15 Saisonspielen zusammen und glänzte mit einem direkt verwandelten Eckball – der erste dieser Art in der Liga seit August 2022.

Bielefelder Auswärtsbilanz, Standardstärke und Tor-Muster

Bielefeld reist mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Zweitliga-Partien an. Auswärts wartet die Mannschaft seit sieben Spielen auf einen Sieg (drei Unentschieden, vier Niederlagen). Lediglich das erste Auswärtsspiel der Saison wurde gewonnen (2:0 in Kiel). Mit lediglich sechs Auswärtspunkten teilen sich die Ostwestfalen den Ligatiefstwert mit Preußen Münster.

Auffällig ist, dass 75 Prozent ihrer Auswärtspartien sowie 71 Prozent aller Bielefelder Spiele überhaupt mit einer geraden Gesamtzahl an Toren endeten. Dabei kassierte der DSC in den letzten fünf Auswärtsspielen stets das erste Gegentor. Mit 16 Standardtreffern stellt das Kniat-Team offensiv den ligaweiten Bestwert. Beim 5:1-Hinrundenerfolg gegen Düsseldorf resultierten drei Tore aus ruhenden Bällen, während die Fortuna ligaweit erst viermal nach Standards erfolgreich war.

