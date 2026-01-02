2. Bundesliga heute: Schalke - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2026 • 10:00 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 25. Januar 2026, empfängt der FC Schalke 04 den 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Duell in der Veltins-Arena. Der Anstoß erfolgt um 13:30 Uhr, die Partie steht unter der Leitung von FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer.

An den Seitenlinien geben die Cheftrainer Miron Muslic bei den Königsblauen sowie Torsten Lieberknecht auf der FCK-Bank die Marschroute vor. Für beide Traditionsklubs ist es das sechste Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga – bislang behielt Kaiserslautern in vier Duellen die Oberhand, nur das Premierenmatch im August 2023 gewann Schalke mit 3:0.

Schalke reist trotz zuletzt eines Unentschiedens und einer Niederlage mit 38 Zählern aus 18 Spielen als Tabellenführer an und hat damit bereits den Endpunktestand der Vorsaison egalisiert.

In der Veltins-Arena gewannen die Gelsenkirchener fünf Heimspiele in Serie und sieben ihrer bisherigen acht Partien (eine Niederlage) – der Ligabestwert von 2,6 Punkten pro Heimauftritt.

Kaiserslautern hingegen wartet seit drei Auswärtspartien auf einen Sieg (zwei Remis, eine Niederlage) und traf in den letzten beiden Begegnungen in der Fremde nicht. Mit acht Treffern stellen die Pfälzer eines der auswärtsschwächsten Offensivteams der Liga; nur Fortuna Düsseldorf trifft noch seltener in der Fremde.

Personalien: Dzeko gelandet – Schernew verstärkt FCK-Abwehr

Auf Schalke sorgt die Ankunft von Torjäger Edin Dzeko für Gesprächsstoff: Der 39-Jährige landete am Mittwoch in Düsseldorf und unterschrieb für die restliche Saison beim Zweitliga-Spitzenreiter. Trainer Miron Muslic erhofft sich von dem Routinier neuen Schwung für eine Offensive, die bislang lediglich 22 Saisontore erzielt hat.

Zudem reagierte der Klub auf den Abgang von Ersatzkeeper Justin Heekeren zu Anderlecht und lieh Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim bis Saisonende aus. Kaiserslautern präsentierte unterdessen den bulgarischen Nationalspieler Atanas Schernew (23) von Estrela Amadora, der mit Robustheit und Kopfballstärke die Defensive von Torsten Lieberknechts Team beleben soll.

Statistik-Vergleich: Bester Zweikampfwert trifft auf späte FCK-Treffer

Schalke überzeugt mit der besten Defensive der Liga (zehn Gegentore) und stellt dank Innenverteidiger Nikola Katic den zweikampfstärksten Spieler (146 gewonnene Duelle, 109 in der Luft). Mannschaftlich führen die Königsblauen mit 848 geführten Luftzweikämpfen das Ranking an, während Kaiserslautern mit 678 Duellen auf Platz drei liegt. Der FCK wiederum glänzt mit fünf Toren in der Nachspielzeit – Ligaspitze – und bleibt nach Standards nahezu unangetastet (nur drei Gegentore, ligaweit Bestwert, zudem noch ohne Kopfball-Gegentor).

Im Pressing liefern sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Kaiserslautern erzielte die meisten hohen Ballgewinne (156), Schalke produzierte daraus die meisten Abschlüsse (30). In den bisherigen direkten Zweitliga-Duellen hat Schalke seit vier Spielen das Nachsehen, wobei Semih Sahin gegen die Knappen noch auf seinen ersten Scorerpunkt wartet.

Wird FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.