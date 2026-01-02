2. Bundesliga: Wutabgang! Profi brennen die Sicherungen durch

Julius Schamburg 23.01.2026 • 20:33 Uhr Ivan Nekic verursacht einen Elfmeter und fliegt vom Platz. Der Kroate flippt daraufhin völlig aus - es kommt zu wilden Szenen.

Da war jemand mächtig geladen! Ivan Nekic von Holstein Kiel ist nach seinem Platzverweis beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld (Endstand: 2:2) mal so richtig ausgeflippt.

Nach einem Foul an Marius Wörl im gegnerischen Sechzehner hatte Nekic die Gelb-Rote Karte gesehen und die Arminia bekam einen Elfmeter zugesprochen (67.).

2. Bundesliga: Nekic flippt nach Platzverweis aus

Nekic war mit der Entscheidung von Schiedsrichter Lars Erbst aber ganz und gar nicht einverstanden. Bevor der Elfmeter ausgeführt wurde, stapfte der Kroate wütend vom Platz, gestikulierte wild und brüllte an der Seitenauslinie den 4. Offiziellen Markus Schüller an.

Trainer Marcel Rapp versuchte seinen Schützling zu beruhigen - vergeblich. Knapp an Rapps Schulter vorbei spuckte Nekic auf den Rasen. Beim Gang in die Katakomben legte er sich noch mit den Fans an.

„Das muss auch nicht sein, hier noch mal hinzuspucken. Ei, ei, ei, hier gehen einigen offensichtlich die Nerven durch. Das braucht kein Mensch“, sagte Sky-Kommentator Jürgen Schmitz.

Bielefeld erkämpft spätes Remis gegen Kiel

Joel Grodowski verwandelte den Elfmeter schließlich zum zwischenzeitlichen 1:2 (70.). Kiel war durch ein Eigentor von Leon Schneider in Führung gegangen (33.). Ausgerechnet Nekic erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.+2).