Trotz Blitz-Rot! Fürth rettet Remis gegen Braunschweig

SID 24.01.2026 • 15:01 Uhr Eine ganz frühe Rote Karte stellt die Fürther vor eine schwierige Aufgabe.

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich trotz fast 90-minütiger Unterzahl einen Punkt in der 2. Bundesliga erkämpft. Die abstiegsbedrohten Franken holten ein 0:0 gegen Eintracht Braunschweig - obwohl sie nach einem zu harten Einsteigen von Maximilian Dietz nach nur 40 Sekunden zu zehnt spielen mussten. Der Innenverteidiger sah nach Studium der Videobilder Rot (3.).

Fürth, das seit dem 7. November in der Liga nicht mehr gewonnen hat, bleibt Letzter. Braunschweig verpasste hingegen einen wichtigen Sieg, mit dem sich die Niedersachsen weiter von der Gefahrenzone hätten absetzen können.

Erencan Yardimci (39.) köpfte an den Pfosten, Mehmet Can Aydin (45.+7) zog einen Freistoß direkt aufs Tor, Leon Bell Bell (45.+8) schoss knapp übers Tor.

Leidenschaftliche Fürther retten Remis

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe Braunschweig in Führung geht, doch in dieser Schlagzahl ging es nicht weiter.