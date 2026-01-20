Transfermarkt: Alles klar bei Dzeko und Schalke?

SID 20.01.2026 • 12:20 Uhr Nach Informationen von Sky und Bild haben sich der 39 Jahre alte Stürmer und der Zweitliga-Spitzenreiter bereits über einen Transfer geeinigt.

Der Wechsel von Altstar Edin Dzeko zu Schalke 04 steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen von Sky und Bild haben sich der 39 Jahre alte Stürmer und der Zweitliga-Spitzenreiter bereits über einen Transfer geeinigt.

Demnach stehen nur noch die Gespräche zwischen Schalke und dem italienischen Erstligisten AC Florenz über die Ablösemodalitäten aus.

Dzeko kurz vor Transfer zu Schalke 04

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig steht bei der abstiegsbedrohten Fiorentina noch bis zum Sommer unter Vertrag.

Bislang hat Schalke in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, besonders in der Offensive drückt aber der Schuh. Nach 18 Spieltagen stehen lediglich 22 Tore zu Buche.

Nur Joker bei AC Florenz

Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Torschützenkönig, danach zweimal englischer Champion mit Manchester City, ist in Florenz unzufrieden, kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus.