Holt Schalke Ex-Torschützenkönig?

SID 18.01.2026 • 12:01 Uhr Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko soll mit dem Zweitliga-Tabellenführer in Gesprächen sein.

Spitzenreiter Schalke 04 liebäugelt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga offenbar mit prominenter Verstärkung.

Nach Sky-Informationen sind die Königsblauen an dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko interessiert, Gespräche sollen laufen. Der inzwischen 39 Jahre alte Bosnier steht beim abstiegsbedrohten italienischen Erstligisten AC Florenz noch bis zum Sommer unter Vertrag.

Bislang hat Schalke in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, besonders in der Offensive drückt aber der Schuh. Nach 18 Spieltagen stehen lediglich 22 Tore zu Buche. Dzeko, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, ein Jahr später Torschützenkönig, danach zweimal englischer Champion mit Manchester City, ist in Florenz unzufrieden, kam bislang nur selten über eine Jokerrolle hinaus.

Schalke 04: Dzeko wohl mit gutem Draht zu Muslic

Der 146-malige Nationalspieler (72 Tore) hat angeblich einen guten Draht zu Schalke-Trainer Miron Muslic, der als Kind vor dem Bürgerkrieg in Bosnien nach Österreich flüchtete, und Abwehrchef Nikola Katic, der seit 2024 sein Mitspieler im bosnischen Team ist. Allerdings soll auch der französische Erstligist FC Paris interessiert sein.