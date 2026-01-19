Newsticker
Nach Schock-Szene: Paderborn-Profi gibt Auskunft über seinen Zustand

Brackelmann meldet sich nach Schock

Der schwer gestürzte Verteidiger vom SC Paderborn hat sich in den Sozialen Medien gemeldet. Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“.
SID
Abwehrspieler Calvin Brackelmann von weitligist SC Paderborn hat sich am Tag nach seinem schweren Sturz erstmals selbst zu Wort gemeldet und zumindest etwas Entwarnung gegeben.

Nach ersten Untersuchungen gehe es ihm „den Umständen entsprechend gut, und ich konnte die Nacht bereits bei meiner Familie verbringen“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram. Brackelmann war in der Partie bei Holstein Kiel (0:2) am Sonntagnachmittag nach einem Luftzweikampf schwer auf dem Nacken gelandet.

„Jetzt folgen ein paar Checks und dann geht’s weiter“, hieß es in dem Post weiter, auch bedankte sich Brackelmann für alle Nachrichten und Genesungswünsche.

Calvin Brackelmann bleibt zunächst regungslos liegen

Nach dem Zusammenstoß war der Defensivspieler zunächst noch reglos liegen geblieben und nach minutenlanger Behandlung schließlich in das Uniklinikum in Kiel transportiert worden.

Dort hatte es am frühen Abend dann bereits eine „Teil-Entwarnung“ von Seiten des Vereins gegeben, eine genaue Diagnose wurde jedoch noch nicht offiziell kommuniziert.

