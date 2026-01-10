Paderborn: Wechsel-Wirrwarr um Okpala beendet

SID 10.01.2026 • 15:27 Uhr Laut dem Zweitligisten wurde eine "einvernehmliche Lösung" mit dem Drittligisten Waldhof Mannheim gefunden.

Fußball-Zweitligist SC Paderborn und Drittligist Waldhof Mannheim haben das Wechsel-Wirrwarr um Stürmer Kennedy Okpala offenbar zu den Akten gelegt. Die Paderborner teilten am Samstag mit, „eine einvernehmliche Lösung“ mit den Mannheimern gefunden und „einen Transfervertrag für den Wechsel von Kennedy Okpala unterschrieben“ zu haben.

Der 21-Jährige habe die Spielberechtigung für die 2. Liga erhalten und werde beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am 18. Januar auflaufen können. „Ich begrüße es sehr, dass wir eine einvernehmliche Lösung gefunden haben“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Diese ist im Sinne von Kennedy, von uns und auch von Waldhof Mannheim.“

Rund um den von Paderborn verkündeten Transfer Okpalas Anfang Januar hatte es Misstöne gegeben. Nachdem Paderborn zunächst die Verpflichtung bekannt gegeben hatte, reagierte Mannheim mit einem Dementi. Unterschiedliche Auffassungen gab es über eine Vertragsklausel, die eine Kündigung und einen Wechsel ermöglichen sollte.