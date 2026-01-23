Schalke 04: Darum zweifelt Neururer am Dzeko-Coup

Niklas Senger 23.01.2026 • 17:28 Uhr Was bewirkt Edin Dzeko beim FC Schalke 04? SPORT1-Experte Peter Neururer zeigt sich vor der offiziellen Verpflichtung verwundert.

Mit der Verpflichtung von Edin Dzeko ist dem FC Schalke 04 wohl der namhafteste Transfer der Zweitligahistorie gelungen. Am Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers zeigte sich SPORT1-Experte Peter Neururer im Fantalk jedoch skeptisch.

„Ich habe es erst als kleinen Ausflug genommen, versteckte Kamera - mit Ton. Ich dachte, das kann nicht wahr sein“, beschrieb der ehemalige Schalke-Trainer und bekennende Fan seine ursprüngliche Reaktion auf die Gerüchte.

Der Grund für seine Skepsis? „Weil die ganze Entwicklung bei Schalke 04 dahin geht, dass man jungen Spielern, die aus der U19 oder U23 kommen, eine Chance gibt. Und jetzt auf einmal das - damit entfernt man sich mehr oder weniger von der eigentlichen Linie. Einen bald 40-Jährigen zu verpflichten passt eigentlich nicht in die Gesamtsituation. Es sei denn, man sagt, wir waren bis jetzt recht zurückhaltend und gehen jetzt All-In und voll auf den Aufstieg“, erklärte Neururer.

Aufstieg dank Dzeko?

Zwar läuft der Vertrag des bosnischen Nationalstürmers vorerst nur bis zum Ende der Saison, dennoch sieht Neururer auch ein Problem in der weiteren Zukunft, sollte man sich einigen, den Vertrag noch einmal zu verlängern.

„Dzeko ist natürlich ein Mann, der dir Tore garantiert, aber was ist dann?“, fragte sich der 70-Jährige und sagte: „Wir hoffen alle, dass der Aufstieg mit Dzeko klappt, aber dann halte ich es in der ersten Liga mit Dzeko für ein Problem. Vor allem für die Entwicklung einer Mannschaft.“