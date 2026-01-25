Treffer beim Debüt: Dzeko knackt direkt Rekord

SID 25.01.2026 • 16:11 Uhr Edin Dzeko holt sich gleich bei seinem ersten Spiel für den FC Schalke 04 einen Rekord. Der Bosnier überflügelt im Alter von 39 Jahren und 314 Tagen einen ehemaligen Nationalspieler.

Bei seinem Debüt für Schalke 04 hat sich Edin Dzeko gleich einen Rekord gesichert.

Mit seinem Premierentreffer beim 2:2 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern ist der Bosnier im Alter von 39 Jahren und 314 Tagen zum ältesten Torschützen der 2. Bundesliga aufgestiegen. „Es immer schön, wenn man ein Tor schießt - auch im Alter“, sagte Dzeko bei Sky.

Der bislang älteste Zweitliga-Torschütze war Helmut Haller. Der Vize-Weltmeister von 1966 hatte 1979 im Alter von 39 Jahren und 219 Tagen für den FC Augsburg getroffen, damals noch in der 2. Bundesliga Süd.

2. Bundesliga: Schalke gleicht in letzter Minute aus

Nachdem Dzekos Wechsel nach Gelsenkirchen am Donnerstag offiziell geworden war, kam der Stürmer gegen Kaiserslautern am Sonntag von der Bank zu seinem Debüt. Nach einem 0:2-Rückstand durch Kaiserslauterns Ivan Prtajin (61., 84.) leitete Dzeko mit seinem Anschlusstreffer das Comeback ein (87.). Kenan Karaman traf wenig später zum Ausgleich (90.).