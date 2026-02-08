Arminia gewinnt Tor-Spektakel gegen Braunschweig

SID 08.02.2026 • 15:26 Uhr Im Abstiegskampf der 2. Liga liefern sich Bielefeld und Braunschweig einen offen Schlagabtausch.

Arminia Bielefeld hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenerhalt spektakulär zurückgemeldet. Die Mannschaft von Mitch Kniat gewann am Sonntag das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig verdient mit 3:2 (2:2), Doppelpacker Roberts Uldrikis (1., 54.) und Marius Wörl (31.) ließen die Arminia-Fans nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg endlich wieder jubeln. Für die Eintracht waren die Toren von Sidi Sané (8.) und Lukas Frenkert (23.) in einer unterhaltsamen Partie am Ende zu wenig.

Durch die Big Points blieb die Arminia nicht nur im siebten Spiel in Folge gegen Braunschweig ungeschlagen, sondern zog in der Tabelle auch an der Eintracht vorbei und ist jetzt Elfter. Das Team von Heiner Backhaus liegt punktgleich auf Rang 14.