2. Bundesliga: Kiel punktet bei Rückkehr von Tim Walter gleich!

SID 28.02.2026 • 14:57 Uhr Das Remis ist für den Bundesliga-Absteiger ein Achtungserfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Tim Walter hat bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Holstein Kiel zumindest die Niederlagenserie des abstiegsbedrohten Zweitligisten gestoppt. Die Norddeutschen erkämpften gegen Aufstiegsanwärter SV Elversberg ein 1:1 (0:0) und sammelten nach zuvor fünf Pflichtspielniederlagen in Folge wieder einen Zähler.

Jonas Therkelsen (63.) bescherte den Gastgebern, die weiter knapp vor der Abstiegszone liegen, nur kurz nach dem Rückstand durch David Mokwa (61.) das Remis. Die Saarländer verpassten damit den dritten Sieg in Folge, mischen im engen Aufstiegsrennen aber weiter kräftig mit.

Walters zweite Amtszeit beginnt mit Punktgewinn

Walter war unter der Woche als Nachfolger von Aufstiegscoach Marcel Rapp präsentiert worden. Für den ehemaligen HSV-Coach ist es nach der Saison 2018/19 die zweite Amtszeit als Coach der KSV. Gegen Elversberg sah er am Samstagnachmittag eine zähe Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften zunächst neutralisierten.

Nach einem harmlosen Versuch der Gäste von Lukas Petkov (33.) vergab Kiels Andu Kelati (35.) nach einer Hereingabe freistehend die bis dato beste Chance, doch seine Volleyabnahme ging rechts am Tor vorbei. Erneut Kelati (41.) scheiterte vor dem Seitenwechsel aus der Distanz am Elversberger Schlussmann Nicolas Kristof.