Magath: Mit Dzeko "muss Schalke aufsteigen"

SID 03.02.2026 • 05:36 Uhr Die Erwartungshaltung bei Schalke 04 ist durch den Transfer von Edin Dzeko deutlich gestiegen. Laut Trainerlegende Felix Magath könnte sich das jedoch auch als Bumerang erweisen.

Trainerlegende Felix Magath sieht Ex-Klub Schalke 04 nach der Verpflichtung von Stürmerstar Edin Dzeko vor einer heiklen Phase. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga „muss durch diese Verpflichtung jetzt aufsteigen“, sagte der 72-Jährige im Interview mit RTL/ntv - gleichzeitig habe sich Königsblau jedoch auch „ein Problem geschaffen“.

Durch den Transfer des 39-jährigen Dzeko sei die Erwartungshaltung noch einmal gestiegen. „Vorher hat man immer ein bisschen die Daumen gedrückt und gesagt, dass da vorne noch was fehlt, aber jetzt ist der FC Schalke eindeutig Favorit“, sagte Magath. Die Mannschaft habe in der Hinrunde „super funktioniert, es war alles in Ordnung, alle waren glücklich und es ging kaum besser. Dann hat man mit Edin Dzeko einen außergewöhnlichen Spieler geholt, der der Mannschaft natürlich helfen kann, aber damit auch die ganze Statik der Mannschaft verändert.“

Schalke ist seit vier Spielen ohne Sieg

S04 ist seit vier Spielen ohne Sieg, der Vorsprung auf die Verfolger ist geschmolzen. „Andere Spieler müssen ihre Position jetzt neu suchen, deshalb gibt es diese kleine Krise. Das muss man so schnell wie möglich wieder in den Griff kriegen, sonst gerät der FC Schalke bedauerlicherweise in Schwierigkeiten um den Aufstieg“, sagte Magath, der Schalke von 2009 bis 2011 trainierte und Superstars wie Raúl oder Klaas-Jan Huntelaar nach Gelsenkirchen holte.