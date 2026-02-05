Newsticker
Muskelbündelriss: Kiels Kapitän Skrzybski fehlt lange

SID
Rückschlag für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Die Schleswig-Holsteiner müssen längerfristig auf Kapitän Steven Skrzybski verzichten.

Der 33-Jährige hat im Training am Dienstag einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, dies teilte sein Klub mit. Schon bei der Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (0:3) hatte Skrzybski gefehlt.

Ohne den Routinier will das Team von Trainer Marcel Rapp am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96 punkten. Bundesliga-Absteiger Kiel ist aktuell Tabellenelfter.

