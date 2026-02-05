Muskelbündelriss: Kiels Kapitän Skrzybski fehlt lange

SID 05.02.2026 • 16:10 Uhr Der 33-Jährige Steven Skrzybski kann nach der Trainingsverletzung seinem Team erstmal nicht auf dem Rasen helfen.

Rückschlag für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Die Schleswig-Holsteiner müssen längerfristig auf Kapitän Steven Skrzybski verzichten.

Der 33-Jährige hat im Training am Dienstag einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, dies teilte sein Klub mit. Schon bei der Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (0:3) hatte Skrzybski gefehlt.