Muskelbündelriss: Kiels Kapitän Skrzybski fehlt lange

Rückschlag für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Die Schleswig-Holsteiner müssen längerfristig auf Kapitän Steven Skrzybski verzichten.
Kiels Kapitän Skrzybski fehlt lange
Der 33-Jährige Steven Skrzybski kann nach der Trainingsverletzung seinem Team erstmal nicht auf dem Rasen helfen.
Der 33-Jährige hat im Training am Dienstag einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, dies teilte sein Klub mit. Schon bei der Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (0:3) hatte Skrzybski gefehlt.
Ohne den Routinier will das Team von Trainer Marcel Rapp am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im schweren Auswärtsspiel bei Hannover 96 punkten. Bundesliga-Absteiger Kiel ist aktuell Tabellenelfter.