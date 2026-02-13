Klose feiert Kantersieg - ein Duo überragt

SID 13.02.2026 • 20:24 Uhr Nach der Vertragsverlängerung von Miroslav Klose landet der 1. FC Nürnberg einen Kantersieg. Ein Duo weiß besonders zu überzeugen.

Trainer Miroslav Klose hat einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung mit Zweitligist 1. FC Nürnberg einen Kantersieg gefeiert.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen gelang gegen den ebenfalls schwach ins neue Jahr gestarteten Karlsruher SC mit einem ungefährdeten 5:1 (3:0) der Befreiungsschlag.

Nürnberg: Justvan und Ali Zoma nicht zu stoppen

Der überragende Julian Justvan traf am Freitagabend im Max-Morlock-Stadion innerhalb von drei Minuten doppelt (25., 28.). Mohamed Ali Zoma (41., 50., 65.) war nicht weniger stark und entschied das Spiel früh mit einem Dreierpack. Marvin Wanitzek (58.) verkürzte zwischenzeitlich per Foulelfmeter.

Nach langem Hin und Her hatte der FCN am Donnerstag bekannt gegeben, dass Trainer Miroslav Klose auch über den Sommer hinaus an der Seitenlinie stehen wird.

Man wolle den „Club weiterentwickeln und von Dingen, die in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sind, lernen“, erneuerte Klose sein Vorhaben vor der Partie ohne konkret zu werden.