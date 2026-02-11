Schalke-Star räumt mit kuriosem Bericht auf

Manfred Sedlbauer , Lukas Rott 11.02.2026 • 22:29 Uhr Nach fünf Spielen ohne Sieg wird es auf Schalke zunehmend unruhig. Einen brisanten Bericht über angebliche Spannungen in der Kabine will Kapitän Kenan Karaman jedoch so nicht stehen lassen – und widerspricht im SPORT1-Interview deutlich.

Die Nebengeräusche werden allerdings lauter: Erstmals seit seinem Amtsantritt gibt es leise Kritik an Trainer Miron Muslic, die Proteste gegen Clemens Tönnies sorgen für hitzige Diskussionen – und zudem tauchten Berichte auf, wonach sich einige Spieler am Kabinen-Alltag stören sollen.

Demnach werde dort zu viel Bosnisch oder Kroatisch gesprochen. Das häufig verwendete Wort „Brate“ (deutsch: Bruder) gehe manchen Profis angeblich auf die Nerven. Kapitän Kenan Karaman nimmt im exklusiven SPORT1-Interview Stellung dazu.

Ärger in Schalke-Kabine? „Da kann ich nur Schmunzeln“

„Ich bin jetzt schon so lange auf Schalke dabei. Über derartige Artikel und Berichte kann ich nur Schmunzeln. Das ist doch völlig normal, wenn man in so eine Phase kommt, in der wir uns gerade befinden“, lächelte Karaman die Berichte über Spannungen in der Kabine weg.

„Es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, und genau dann versuchen immer Leute Feuer zu legen. Ich kann aber versichern, dass weder das Bosnische noch andere Sprachen bei uns ein Problem sind. Wir haben einige Sprachen in der Kabine“, stellte der 31-Jährige klar.

Schalke will Wende gegen Kiel

Auf dem Trainingsplatz war am Mittwochvormittag keinerlei schlechte Stimmung zu erkennen – im Gegenteil. Beim kleinen Turnier mit vier Teams lobte und motivierte Muslic lautstark, versuchte zugleich, Spannung aufzubauen und dennoch Lockerheit in die Einheit zu bringen.