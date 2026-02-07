Schalke trotz Dzeko-Show weiter sieglos

SPORT1 07.02.2026 • 15:02 Uhr Die Gala des Startelfdebütanten Edin Dzeko reicht dem FC Schalke 04 gegen die SG Dynamo Dresden nicht. Der Tabellenführer der 2. Liga kommt weiter nicht in Tritt.

Der FC Schalke 04 hat trotz eines Doppelpacks von Edin Dzeko seine Sieglosserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Miron Muslic kam gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden nach Führung nur zu einem 2:2 (0:0). Die Gäste aus Sachsen holten spät einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Altstar Dzeko (52., 70.) traf gleich doppelt bei seinem ersten Einsatz von Beginn an und ließ zunächst das Gros der rund 62.000 Fans von einem Dreier träumen. Schalkes Hasan Kurucay (78.) brachte kurz vor Schluss mit einem Eigentor die Dresdner nochmal heran, ehe Thomas Keller (87.) ausglich.

Schalke wartet im neuen Kalenderjahr weiter auf den ersten Sieg und muss noch am Samstagabend um die Tabellenführung bangen. Königsblau gewann keines der letzten fünf Spiele. Die Gäste knüpften dagegen an ihre verbesserte Form im neuen Jahr an, bleiben jedoch vorerst auf Rang 17.

Erst vergeben, dann Dzeko-Show

Schalkes prominenter Winterneuzugang aus Bosnien vergab bereits in einem insgesamt ereignisarmen ersten Durchgang die beste Chance. Einen zu kurz geratenen Rückpass erlief Schlitzohr Dzeko, traf aus spitzem Winkel anstatt des verwaisten Tores jedoch nur das Außennetz.

Mit Schwung und Ex-PSG-Juwel Adil Aouchiche kamen die Gastgeber aus der Pause und erlebten die Erlösung. Aouchiche legte von außen auf den Elfmeterpunkt zurück, wo Dzeko den Fuß hinhielt und die Führung besorgte.

Ähnlich abgebrüht präsentierte sich der Stürmer rund 20 Minuten später, als er aus dem Stand aus etwa 21 Metern halbhoch ins linke Eck einschweißte. Kurz darauf hatte der Bosnier Feierabend. Der zuletzt noch vor einem Wechsel in die USA stehende Moussa Sylla ersetzte den 39-jährigen Altstar.

Dzeko hadert mit Schalker Abwehr: „Das ist zu viel“

Nach dem Eigentor des erst kurz zuvor eingewechselten Kurucay, war es ein Eckball, der den Dresdnern den späten Ausgleich bescherte. Der eigentlich so große Rückhalt im Schalker Tor Loris Karius verlor im Getümmel vor dem königsblauen Kasten die Übersicht und musste zusehen, wie Keller ins leere Tor köpfte.

Im Anschluss an die Partie haderte Doppelpacker Dzeko vor allem mit der defensiven Leistung in den vergangenen Wochen. „Wenn eine Mannschaft in der Hinrunde zehn Gegentore bekommen hat und jetzt bereits sechs in drei Spielen der Rückrunde, dann ist das ein bisschen zu viel“, sagte Dzeko bei Sky und offenbarte er habe eigentlich nach dem 2:0 mit einem Sieg gerechnet.

„Wir wollten diese Partie nach drei nicht so guten Spielen unbedingt gewinnen. Aber wir müssen einfach weiter arbeiten und mehr geben”, erklärte Dzeko mit Blick auf die kommenden Spieltage im Aufstiegsrennen: „Man sieht es reicht noch nicht.“

