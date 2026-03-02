2. Liga: Dresden verspielt Sieg in Karlsruhe

SID 08.03.2026 • 15:31 Uhr Beim KSC kassieren die Sachsen in der Nachspielzeit den Ausgleich - und verlieren damit wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Aufsteiger Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga wichtige Punkte verspielt. Beim Karlsruher SC gab das Team von Trainer Thomas Stamm am Sonntag eine Führung spät noch aus der Hand und kam nur zu einem 3:3 (3:1). Durch das Remis verpassten es die Sachsen (26 Punkte), sich im Ringen um den Klassenerhalt Luft zu verschaffen.

Niklas Hauptmann (3./44.) und Ben Bobzien (28.) trafen für Dynamo, für Karlsruhe waren Marvin Wanitzek (23. und 90.+4, jeweils Foulelfmeter) und Louey Ben Farhat (68.) erfolgreich. Die Karlsruher, die zuletzt zwei Partien nacheinander gewonnen hatten, stecken mit 34 Zählern im grauen Mittelfeld fest.

Himmelmann erwischt schlechten Tag

Im Wildpark spielten zu Beginn nur die Gäste, die früh jubeln durften. Einen unplatzierten Schuss von Dynamo-Kapitän Hauptmann ließ KSC-Torwart Robin Himmelmann durch die Hände rutschen. Zwar fand Karlsruhe durch Wanitzeks Elfmetertor, das auf ein Foul von Dresdens Keeper Tim Schreiber an Christoph Kobald folgte, wieder ins Spiel – doch Dynamo schlug schnell zurück.

Bei einer Flanke von Jason Ceka sah Himmelmann erneut schlecht aus, Bobzien beförderte den Ball am Schlussmann vorbei ins Netz. Hauptmann leitete derweil seinen zweiten Treffer selbst ein und spitzelte eine Hereingabe von Vincent Vermeij über die Linie.

Der doppelte Wanitzek rettet Punkt

Nach der Pause zwang Bobzien (48.) Himmelmann zu einer starken Parade, danach kamen die Gastgeber jedoch viel stärker auf. So entschärfte Schreiber einen Fernschuss von Wanitzek nur mit viel Mühe.